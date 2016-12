Coppa America: Bacca gol, la Colombia è terza

Come nella fase a gironi la Colombia batte gli Stati Uniti padroni di casa e conquista il terzo posto nella Coppa America del Centenario, un podio che i Cafeteros non ottenevano dal 2001. Decisivo un gol del milanista Carlos Bacca al 31'. Bacca è l'unica punta nel 4-5-1 di Pekerman con Zapata e Murillo in difesa e il trio con Cuadrado-James-Cardona alle spalle dell'attaccante del Milan. Klinsmann risponde disegnando gli Usa col classico 4-4-2 con l'ex romanista Bradley in mezzo al campo e davanti Wood con l'eterno Dempsey.



La prima chance è per la Colombia al 12' con un sinistro da fuori di James che Howard respinge coi pugni. Al 31' ecco l'1-0 dei Cafeteros: splendida azione con Cuadrado che serve James, filtrante per l'inserimento di Arias, torre al centro per Bacca che in spaccata insacca. Nella ripresa gli Usa sfiorano il pari in avvio con Dempsey su punizione, alzata in angolo da un decisivo Ospina. Al 61' la Colombia va vicina al raddoppio: Cuadrado vede Howard fuori da pali, lo scavalca con un pallonetto da fuori area ma la palla si stampa sulla traversa. Nell'azione successiva è il palo a dire di no agli Stati Uniti sul sinistro in diagonale da dentro l'area di Wood. Nel finale la Colombia sfiora il 2-0 con Cardona e Moreno, poi al 93' l'arbitro espelle Orozco e Arias per reciproche scorrettezze.