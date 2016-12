Club più ricchi: solo la Juventus nella top-10

11:57 - Il calcio italiano è sempre più in crisi. Se non bastassero i risultati sportivi e i continui acquisti "low cost", a ribadire il concetto hanno pensato i numeri, freddi e crudi come sanno essere. Secondo la classifica annuale di Deloitte, società di servizi di consulenza e revisione, sui club più ricchi al mondo, solo la Juventus resiste nella top-10, che perde una posizione pur aumentando di 7 milioni i ricavi. Niente élite per Milan e Inter.

Sono proprio i rossoneri, loro malgrado, a fare notizia perché per la prima volta con il dodicesimo posto la società rossonera è fuori dai primi dieci posti, due gradini sotto il salotto d'affari più importante. Il Milan rispetto alla stagione precedente ha perso due posizioni ma soprattutto la bellezza di circa 14 milioni di euro (249,7 contro 263,5). Giù anche l'Inter che passa dal quindicesimo al diciassettesimo posto, limitando le perdite ma non trovando ancora quella crescita che invece, quasi a sorpresa, ha permesso al Napoli di entrare nella speciale classifica per la prima volta piazzandosi al sedicesimo posto, uno sopra i nerazzurri. Scivola addirittura fuori dalla top-20 la Roma di Pallotta, ventiquattresima dopo aver perso cinque posizioni. Nemmeno nelle prime trenta la Lazio.

A condizionare i dati delle società italiane, Juventus esclusa avendo lo stadio di proprietà, è il dato degli incassi al botteghino. Milan (24,9), Napoli (20,9) e Inter (18,8) hanno fatto registrare i numeri peggiori della classifica da questo punto di vista, in condivisione con l'Everton, non certo una squadra dal blasone delle nostre. La questione stadi in Italia resta un punto di non ritorno e necessita una soluzione, di questo passo altrimenti il nostro calcio è destinato a scomparire sempre più nell'anonimato.



COMANDA IL REAL MADRID

Per il diciottesimo anno, il decimo di fila, è il Real Madrid a comandare la classifica dei maggiori ricavi nel mondo del calcio, non tenendo in considerazione le plusvalenze da cessioni. I Merengues nel 2013/14 hanno ricavato 549,5 milioni di euro, praticamente il doppio delle società italiane. Di questi, buona parte sono arrivati da accordi commerciali (231,5) e diritti tv. Al secondo posto si piazza, con un bel salto in avanti, il Manchester United con 518 milioni di euro, davanti a Bayern Monaco (487,5) e Barcellona (484,6).