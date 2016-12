Cina: Ferrara batte Seedorf 2-0

Ciro Ferrara si aggiudica la sfida contro Clarence Seedorf nella 19.ma giornata della China League One, l'equivalente del nostro campionato di Serie B. Il Wuhan Zall, allenato dall'ex tecnico dell'Under 21 azzurra, ha superato per 2-0 lo Shenzhen dell'ex milanista grazie alla doppietta di Sam Johnson (46' e 71'). La squadra di Ferrara è ora decima in classifica, a cinque punti dagli uomini di Seedorf.