Cina, Cannavaro batte Ferrara 1-0 nel derby tutto italiano

Derby tutto italiano in Cina, nella Jia League, il campionato di serie B. E a vincere è stato Fabio Cannavaro, che ha battuto 1-0 l'amico Ciro Ferrara. Il Tianjin Quinjan, la squadra allenata dal capitano campione del Mondo nel 2006, ha vinto 1-0 contro il Wuhan Zall di Ferrara grazie alla rete realizzata nel finale da Zhao Xuri.In classifica, il Tianjin resta a -3 dal duo di testa formato da Guizhou Zhicheng e Qingdao Huanghai. Il Wuhan di Ferrara resta in zona pericolosa.