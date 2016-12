Chelsea, caso Carneiro: Mourinho sotto accusa

In Inghilterra continua a far discutere il caso Carneiro-Mourinho. Tanti gli attestati di stima per la dottoressa del Chelsea declassata dallo Special One per un intervento in campo da lui giudicato inopportuno in occasione dell'esordio in Premier contro lo Swansea, dagli stessi tifosi Blues ma anche da colleghi di Eva. "Mou dovrebbe scusarsi pubblicamente per il suo spaventoso comportamento", recitano in coro i medici dello sport.

"La polemica di Mourinho è sbagliata al 100% - ha detto Peter Brukner, ex capo dello staff medico del Liverpool e ora medico della nazionale australiana di cricket - Lui dovrebbe scusarsi e il club assicurarsi che Eva non venga retrocessa di ruolo". In difesa della Carneiro è arrivato anche il tweet ironico del grande ex campione inglese Gary Lineker."Potrei fare richiesta per il lavoro di medico del Chlesea visto che bisogna capire di calcio. Non sono sicuro se è richiesta qualche conoscenza medica".