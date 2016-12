Chapecoense, Ruschel torna a camminare: "Grazie a tutti per la forza che mi avete trasmesso"

Arrivano ottime notizie dall'ospedale di Medellin, dove Alan Ruschel - uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo che ha colpito la Chapecoense - sta recuperando dopo lo schianto avvenuto lo scorso 28 novembre. Il difensore, 27 anni, ha rimediato fratture multiple ma è già tornato a camminare, come testimoniato da un video pubblicato su Twitter per ringraziare tutti per il sostegno: "Sto recuperando molto bene. Tra poco farò rientro in Brasile dove terminerò la riabilitazione. Volevo ringraziarvi tutti per la forza che mi avete trasmesso e per l'affetto che mi avete dimostrato".