Chapecoense, impennata nei prezzi delle maglie: sul web infuria la protesta

Dopo la tragedia della Chapecoense, in Brasile esplode la polemica attorno a Netshoes, un negozio online di articoli sportivi. "Hanno aumentato il prezzo della maglia della Chapecoense da 129 a 249 reais (da circa 36 a circa 68 euro) - ha scritto qualcuno su Twitter postando le immagini del sito - Complimenti, lucrate su una tragedia". La replica del rivenditore non si è fatta attendere: "Il prezzo iniziale era scontato per il Black Friday".