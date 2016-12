Alan Ruschel, il difensore del Chapecoense sopravvissuto al disastro aereo

Alan Ruschel è uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo che ha coinvolto tutta la squadra del Chapecoense . Il difensore brasiliano, prima del decollo del volo maledetto schiantatosi in Colombia, aveva postato su Snapchat foto e video in cui sorrideva assieme ai compagni. Il clima di allegria era evidente, visto che il club stava andando a giocare la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico National.

Fra morte e macerie il difensore Alan Ruschel, con un'anca semi rotta e ferito, ha abbracciato i vigili del fuoco e gli operatori di soccorso chiedendogli di ritrovare il suo anello nuziale, di dire alla moglie che lui era ancora vivo. Dettagli di luce in una tragedia buia e terribile, quella dell'aereo British Aerospace 146 operato dalla LAMIA che ospitava per lo più giocatori, staff, tifosi e membri della squadra di calcio brasiliana Chapecoense, precipitato sulle alture colombiane intorno a Medellin forse per un guasto elettrico. Quando è caduto, era a 5 minuti dall'atterraggio in pista a Medellin.