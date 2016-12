Chapecoense campione della Copa Sudamericana 2016

La Chapecoense è ufficialmente campione della Copa Sudamericana 2016 . La Conmebol ha annunciato l'assegnazione del titolo alla squadra brasiliana vittima dell'incidente aereo in Colombia della scorsa settimana in cui hanno perso la vita 71 persone, tra cui quasi tutti i giocatori del club. Alla Chapecoense andrà un premio in denaro da 2 milioni di dollari e la qualificazione alla Recopa 2017 e alla fase a gironi della prossima Copa Libertadores .

La partecipazione alle due competizioni garantirà al club catarinense altri 2,8 milioni di dollari, soldi che serviranno al club per poter ricostruire il team scomparso nella sciagura aerea. Dalla Recopa - che si giocherà a Medellin in data da definirsi tra i brasiliani e l'Atletico Nacional - la Chapecoense riceverà 1 milioni di dollari, mentre la partecipazione alla fase a gironi della Libertadores porterà altri 2,5 milioni e mezzo circa, 600 mila per la partecipazione e 1,8 se la squadra giocherà almeno tre partite della fase a gruppi.



La decisione della Conmebol di assegnare il titolo di Copa Sudamericana circolava da giorni. Mancava solo l'ufficialità, tardata da passaggi burocratici necessari per consentire al club brasiliano di ricevere, come scrive la Conmebol, "tutti gli onori e le prerogative riservate al club campione di Copa Sudamericana 2016", ossia la possibilità di partecipare alle competizioni internazionali spettanti di diritto e di incassare i relativi premi.



La scelta di assegnare il titolo alla sfortunata Chapecoense non sarebbe stata possibile senza l'ok dell'Atletico Nacional, finalista della Copa Sudamericana insieme ai catarinensi. Per questo, i colombiani riceveranno il premio Fair Play della federazione e manterranno il titolo di vice-campioni.