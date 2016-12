Champions: vai Napoli, con il Benfica è la tua notte

Tutto in una notte: stasera alle 20.45 (in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) il Napoli si gioca l'accesso agli ottavi di Champions League nella delicatissima sfida del Da Luz contro il Benfica. La squadra di Sarri, dopo un avvio straordinario nel Gruppo B con due vittorie contro Dinamo Kiev e lo stesso Benfica, si è fermata collezionando un solo punto nei due match col Besiktas. Altra delusione nella quinta giornata: 0-0 nel match casalingo con la Dinamo Kiev, ma anche con un successo il destino sarebbe comunque passato dal Da Luz.

Ora gli azzurri, a 8 punti insieme al Benfica, devono vincere per blindare qualificazione e primo posto nel girone. Un pareggio li renderebbe comunque sicuri del passaggio del turno (in virtù degli scontri diretti, 4-2 all'andata coi portoghesi) ma la posizione verrebbe determinata dal risultato del Besiktas, attualmente a quota 7 e impegnato a Kiev. In caso di ko in Portogallo, infine, i partenopei devono sperare nella sconfitta dei turchi in Ucraina. Il Napoli arriva comunque con il morale alto al match più importante di questa prima parte di stagione dopo il 3-0 rifilato all'Inter nell'ultima giornata di campionato.



Le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli, in campo al Da Luz alle 20.45:



BENFICA (4-2-3-1): Ederson; N. Semedo, Luisão, Lindelöf, A. Almeida; Fejsa, Pizzi, Cervi, Salvio; G. Guedes, Jimenez. All. Rui Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Insigne. All. Sarri.