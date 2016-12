Champions: Liverpool fuori, il Monaco passa come prima

23:17 - Clamoroso ad Anfield: il Liverpool pareggia 1-1 col Basilea e chiude il Girone B al terzo posto alle spalle del Real (4-0 sul Ludogorets) e degli svizzeri: i Reds vanno in Europa League. Al B. Dortmund (in gol Immobile) basta l’1-1 con l’Anderlecht per conservare il primo posto del Girone D grazie a una migliore differenza reti rispetto all’Arsenal (4-1 sul Galatasaray). Agli ottavi anche Monaco e Bayer Leverkusen. Zenit in Europa League, Benfica fuori.

Notte da dimenticare per il Liverpool (Girone B) che ad Anfield Road non va oltre l’1-1 contro il Basilea e dice addio alla Champions: la sua avventura europea proseguirà in Europa League. Colpiti al 25’ da Frei, la squadra di Rodgers resta in dieci al 60’ per l’espulsione di Markovic, cacciato da Kuipers per una manata rifilata a Safari. A riaccendere le speranze degli inglesi ci pensa Gerrard con una punizione capolavoro all’81’. Il Basilea, però, resiste all’assalto finale dei Reds e festeggia il secondo posto che vale gli ottavi.

Nell’altra sfida del gruppo il Real Madrid batte 4-0 il Ludogorets al Bernabeu: apre le danze al 20’ Cristiano Ronaldo su rigore (è il suo gol numero 71 in Champions) poi c’è gloria anche per Bale (38’) e Arbeloa (80’). A chiudere i conti ci pensa all’88’ Medran, 20enne centrocampista della Cantera.

Ancelotti brinda al 19esimo successo consecutivo dei Blancos in gare ufficiali: è record assoluto per il calcio spagnolo. Il Real Madrid chiude il girone a punteggio pieno, ripetendo l’impresa della stagione 2011-12: nessuna squadra finora era riuscita a centrare due volte l’en plein. Il Borussia Dortmund si fa bloccare sull’1-1 al Westfalenstadion dall’Anderlecht (belgi in Europa League) ma il pari è sufficiente per chiudere il Girone D al comando. I gialloneri di Klopp passano in vantaggio grazie a una prodezza di Immobile (58’) ma vengono raggiunti all’84’ da Mitrovic.

Tutto facile per l’Arsenal che batte 4-1 il Galatasaray a Istanbul: Podolski e Ramsey segnano una doppietta a testa, la squadra turca si consola con una gemma di Sneijder su punizione. Nel Girone C festeggia il Monaco che batte 2-0 lo Zenit San Pietroburgo grazie ai gol di Abdennour (63’) e Fabinho (89’), e si qualifica agli ottavi come prima classificata davanti al Bayer Leverkusen che non va oltre lo 0-0 a Lisbona contro il Benfica. Lo Zenit va in Europa League, i portoghesi sono fuori dall’Europa.