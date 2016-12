Champions League: Wolfsburg ai quarti, battuto 1-0 il Gent

Non si ferma la corsa in Champions League del Wolfsburg che approda per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale. Dopo il 3-2 in trasferta all'andata, i tedeschi hanno superato il Gent , altra esordiente nella fase a eliminazione diretta, anche al ritorno imponendosi 1-0 alla Volkswagen-Arena. Decisiva la rete al 74' di Schurrle dopo una grandissima giocata sulla destra del talento Julian Draxler.

LA PARTITAProbabilmente sarà l'avversario preferito dalle big d'Europa ai sorteggi di Nyon per i quarti di finale, ma a giocatori e tifosi del Wolfsburg poco importa. I "Lupi" di Hecking non hanno tremato di fronte al piccolo Gent e dopo la vittoria in Belgio sono riusciti a mantenere l'imbattibilità casalinga raccogliendo la quarta vittoria consecutiva e strappando per la prima volta nella storia il pass per i quarti di finale della Champions League. Un grande traguardo raggiunto con organizzazione di gioco e umiltà, rispettando il Gent e trovando lo spunto decisivo grazie al talento di giocatori come Draxler e Schurrle, non a caso gli uomini decisivi nell'azione vincente.



La bravura del Wolfsburg, però, è stata quella di trattare l'avversario con grande attenzione, evitando di partire all'assalto convinti del passaggio del turno già in saccoccia dopo i tre gol in trasferta. Anzi, i ragazzi di Hecking hanno giocato intelligentemente una partita di rimessa contenendo un approccio per forza di cose più offensivo dell'avversario, sfruttando i limiti di una tecnica non proprio ai massimi livelli. Dopo un primo tempo povero di emozioni con un paio di volate di Simon sulla sinistra per gli ospiti e una parata di Sels su Guilavogui, è nella ripresa con l'affiorare della stanchezza che la differenza tecnica tra le due squadre è venuta a galla. L'occasione il Gent l'ha avuta al 58' con Milicevic, parata da Casteels, ma l'ultima mezz'ora è stata tutta di marca tedesca. Protagonista nel bene e nel male Andre Schurrle, con due occasioni sciupate al 60' e al 71', ma bravo a capitalizzare una grande giocata di Draxler sulla destra al 74' per il gol che ha fatto calare il sipario sulla Volkswagen-Arena.