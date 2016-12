Champions League: urna da brividi per Juve e Napoli

Zero vantaggi per Juventus e Napoli che si sono qualificate agli ottavi di Champions League vincendo i loro gironi. Sì perché, mai come quest'anno, le due urne praticamente si equivalgono. Bianconeri e azzurri non potranno incontrare Barcellona, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid, ma il sorteggio di Nyon potrebbe metterli di fronte al Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Psg.

Nella urna delle seconde classificate da cui usciranno gli avversari di Juve e Napoli ci sono anche Porto, Siviglia, Bayer Leverkusen e Benfica. Naturalmente i bianconeri non potranno affrontare gli spagnoli, mentre gli azzurri i portoghesi di Nuno Espirito Santo. Quindi, conti alla mano, per le due italiane c'è più possibilità di pescare una big. E secondo le percentuali, calcolo matematico complicato fatto da @2010MisterChip, l'avversaria più probabile è il Real Madrid, sia per la Juve che per il Napoli. Proprio Zidane dopo il 2-2 contro il Borussia Dortmund ha detto di voler evitare i campioni d'Italia in carica. È ansia per tutti e lunedì alle 12 Allegri e Sarri staranno col fiato tirato.



¿Con quien jugará tu equipo los octavos de final de la Champions? Aquí tienes TODOS los porcentajes de TODOS los posibles emparejamientos. pic.twitter.com/ptzAeL5bVV — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 7 dicembre 2016

L'unico vantaggio è che le due italiane giocheranno la partita di ritorno, magra consolazione.