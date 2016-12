Champions League, Robben salterà il ritorno contro l'Atletico

Secondo Markus Horwick, addetto stampa del Bayern, la stagione di Robben non sarebbe finita. L'infortunio si dovrebbe risolvere in pochi giorni. Resta il fatto che Guardiola non potrà contare su Robben nella gara di ritorno contro l'Atletico Madrid. E spera di poterlo avere nella finale di San Siro: ma prima devono pensarci lui, Pep, e i suoi giocatori nel difficilissimo confronto col "Colchoneros".

Press officer Markus Hörwick denies claims #Robben is out for the season and assumes he'll feature again this term! pic.twitter.com/AUNqJr1gMd