Champions: la Juve esordisce in casa con il Siviglia, Napoli a Kiev

La Juve comincerà il suo cammino in Champions League allo Juventus Stadium. L'esordio dei bianconeri nella fase a gironi avverrà il 14 settembre davanti ai propri tifosi contro il Siviglia. Il 27 la squadra di Allegri farà visita alla Dinamo Zagabria, il 18 ottobre andrà a Lione. Prima in trasferta invece per il Napoli, che il 13 settembre volerà a Kiev in casa della Dinamo. Il 28 riceverà il Benfica al San Paolo, il 19 ottobre il Besiktas.