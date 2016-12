Champions, Juve-Real in chiaro su Canale 5

L'Autorità italiana per le Comunicazioni (AgCom) definisce le semifinali di Champions League disputate da squadre italiane eventi sportivi di particolare rilevanza e come tali da trasmettere anche in chiaro su primarie reti generaliste. Disposizione riconosciuta anche da Uefa.

Pertanto l'incontro di Champions League del prossimo martedì - solitamente in esclusiva pay - che vedrà il confronto tra Juventus e Real Madrid sarà trasmesso anche su Canale 5 da Mediaset, in qualità di broadcaster italiano per i diritti in chiaro della competizione europea

Sempre su Canale 5, ma questa volta come sempre in esclusiva, anche l'altra semifinale tra Barcellona e Bayern Monaco prevista il giorno successivo, mercoledì 6 maggio. A cui seguirà mercoledì 13 maggio, in esclusiva assoluta solo su Canale 5, il decisivo match di ritorno Real Madrid-Juventus.