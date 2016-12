Champions, dal 2018 si cambia: 4 posti fissi per l'Italia e "meriti storici" per le big

9 agosto 2016 16:02 Champions, dal 2018 si cambia: 4 posti fissi per lʼItalia e "meriti storici" per le big Indiscrezioni sulla nuova struttura della SuperChampions: 4 squadre fisse per Italia, Spagna, Germania e Inghilterra e cambio deciso nei criteri di qualificazione

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi anticipa la vera e propria rivoluzione che a partire dal 2018/19 cambierà il volto della Champions League trasformandola in una 'SuperChampions'. Quattro club sicuri per i principali campionati, alcuni qualificati (eventualmente) per meriti "storici", nuovo ranking, sorteggi protetti: dunque struttura classica, 32 finaliste e 8 gruppi, ma cambio deciso nei criteri di qualificazione.

Le trattative che sono in corso da mesi tra l'Uefa e le big d'Europa (che avrebbero voluto la Superlega) porteranno a questo cambiamento, la Champions diventerà più esclusiva, con meno piccole e più top club. I grandi club europei, Bayern, Juve, Real, Barcellona e Psg in testa (le inglesi hanno meno fretta viste le incredibili entrate della Premier), vorrebbero la Superlega, un torneo chiuso, in stile Nba, con massimo 24 squadre, seguito dai playoof e che si giochi nei weekend, ma non ci sono i tempi tecnici e non c'è spazio nel calendario, così ecco il compromesso tra le esigenze dei club e quelle della Uefa. Struttura classica, 32 finaliste e 8 gruppi, ma cambio deciso nei criteri di qualificazione per rendere il torneo più simile a quello voluto dalle grandi, anche se il "posto fisso" come in Nba non è possibile. Le trattative sono in corso da mesi e le parti hanno fretta di chiudere, possibilmente entro fine anno, per poi passare alla vendita dei diritti tv e alle sponsorizzazioni: l'obiettivo è aumentare i ricavi di circa il 20%.