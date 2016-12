Champions: Aguero al fotofinish, il City si rialza

Dopo il pessimo avvio coinciso con la sconfitta con i bianconeri e le difficoltà in campionato il City era chiamato al riscatto al Borussia Park. L'inizio non è dei migliori: al 18' Raffael si beve Kolarov e Otamendi, quindi l'argentino lo stende in area. Dal dischetto va lo stesso brasiliano che calcia male facendosi neutralizzare il tiro da Hart. La risposta dei Citizens è affidata ad Aguero, con un sinistro di poco a lato, quindi Hart è di nuovo super salvando su Hermann e di nuovo su Raffael. Al termine del primo tempo finisce il match di Yaya Tourè, che non tornerà in campo per la ripresa.



Il secondo tempo si apre ancora con Hart che salva tutto su Raffael, quindi il Borussia invoca un rigore per un fallo di mano di Fernandinho. E' il preludio al gol: al 51' Korb innesca il destro di Stindl che questa volta fa 1-0. La rete sveglia il Manchester City: al 64' una conclusione di De Michelis è respinta da Korb (ben oltre la linea di porta), quindi la ribattuta di Otamendi è deviata in rete da Christensen (autogol). Al 90' l'episodio chiave: Aguero è steso in area di rigore e dal dischetto non sbaglia. Ill Kun regala i tre punti a Pellegrini, rianimando il City con l'1-2 decisivo. Nel prossimo turno all'Etihad arriva il Siviglia.