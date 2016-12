Cavani bacchetta Higuain: "Lui alla Juve? Non lo avrei mai fatto"

Cavani contro Higuain. O almeno contro la scelta del Pipita di lasciare il Napoli per andare alla Juventus, con la quale ha segnato al debutto contro la Fiorentina: "Cosa posso dire? Io non lo avrei mai fatto", ha spiegato l'attaccante, in passato proprio obiettivo dei bianconeri e andato al Psg dopo l'esperienza a Napoli. "Ognuno sceglie e fa quello che sente di fare", ha poi concluso il centravanti.