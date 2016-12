Caso Messi, l'attacco dei tifosi: "Maradona non lo avrebbe fatto"

Messi dice addio all' Argentina e ora i tifosi si scagliano contro di lui dopo questa scelta. "Nessun dubbio tra lui e Dieguito. Maradona non avrebbe mai abbandonato la Nazionale ". E' questa la sintesi delle critiche che dai social piovono sull'attaccante del Barcellona. "E Maradona - afferma un tifoso - resta il più' grande uomo-squadra mai visto sui campi di calcio".

Oltre che sul paragone con Maradona, su Twitter Messi viene attaccato perché preferisce giocare nel Barcellona: "Leo vuole abbandonare la Nazionale perché, secondo lui, non è cosa. Bello giocare al Barça eh?!?". E c'e' poi, chi già pensa a chi chiamare come prossimo ct dell'Argentina: il più gettonato è l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, ex Lazio e Inter, Diego Pablo Simeone..