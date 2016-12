2 settembre 2016 12:21 Buffon "salva" la Marsigliese e diventa idolo dei francesi Il capitano azzurro para i fischi rivolti allʼinno francese e li trasforma in applausi, i media dʼoltralpe lo elogiano: "Capitano immenso"

Già molto amato dai francesi, da oggi Gigi Buffon è diventanto un eroe oltralpe per aver "salvato la Marsigliese", come titola "Le Parisien". "Un capo è in grado di imporre la sua autorità in un secondo" si legge sul quotidiano di Parigi, che sottolinea il gesto compiuto dal portiere azzurro, che ha "parato" i fischi rivolti all'inno francese dal San Nicola e li ha trasformati in applausi: "L'immenso capitano ha lavato l'offesa".

Al momento degli inni - scrive il quotidiano francese - e un po' fra la sorpresa generale, dei fischi si sono levati dal vetusto stadio San Nicola alle prime note della Marsigliese. Passato qualche secondo di stupore, l'immenso capitano della squadra azzurra ha deciso di lavare l'offesa". "Un'incarnazione della classe - è il commento della tv all news Bfm - oltre ad essere uno dei più grandi portieri della storia, Gianluigi Buffon, con il suo carisma, allunga la sua influenza ben al di là del terreno di gioco. Risuonano gli inni di Italia-Francia al San Nicola di Bari. Alle prime note della Marsigliese, salgono dei fischi dalle gradinate. Reazione immediata del capitano degli azzurri, seguito dai suoi compagni, che alzano le braccia per incoraggiare il pubblico ad applaudire. I fischi si trasformano in applausi. Nuovo miracolo firmato Buffon. Qualche minuto dopo, il capitano italiano prenderà il microfono per qualche parola di omaggio alle 291 vittime del sisma che ha colpito l'Italia. A 38 anni, Buffon conferma di essere molto di più di un calciatore".