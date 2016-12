Bruges-Napoli, Sarri: "Dobbiamo trovare cattiveria"

Già qualificato il Napoli giocherà a Bruges in uno stadio chiuso per l'allarme terrorismo: "Siamo tutti dispiaciuti per quanto accaduto, ma parliamo di calcio - ha dichiarato Sarri in conferenza -. Arrivare con la giusta cattiveria a questa partita sarà il nostro banco di prova, voglio un'ottima prestazione oltre al risultato. E' quello che mi aspetto da questa trasferta per poi fare bene anche nelle partite a seguire".