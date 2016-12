Bonucci: "La peggior partita da quando sono alla Juve"

Leonardo Bonucci ha realizzato il rigore decisivo che ha eliminato l'Inter e spedito la Juventus in finale di Coppa Italia, ma non nasconde una certa delusione per la prova della squadra. "Ce la siamo complicata da soli - ha spiegato a fine match -. E' la peggior partita da quando sono qui in sei anni, va detto. Bravi loro a portarla ai rigori, poi li è una lotteria. Abbiamo totalmente sbagliato approccio".