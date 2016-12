Bayern Monaco, la manita di Lewa fa impazzire il Web

Nove minuti, dal 51' al 60', per riscrivere la storia del calcio. E' quanto è riuscito a Robert Lewandowski che, entrato nella ripresa, ha segnato 5 gol al povero Wolfsburg, demolendo uno dopo l'altro tutti i record della Bundesliga: tripletta più veloce (in soli 4'), così come quaterna e cinquina. Da ieri sera, il bomber polacco del Bayern Monaco è diventato leggenda e sui social si sprecano i commenti sulla sua impresa. Questi i più ironici...