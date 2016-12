Bayern, Guardiola perde un altro difensore: Badstuber fuori tre mesi

Non c'è pace per Guardiola. Dopo gli infortuni di Javi Martinez (tendine della gamba destra) e Jerome Boateng (adduttore), anche Holger Badstuber ha fatto crac. Il centrale tedesco ha riportato la frattura della caviglia destra in allenamento: come riportato dal Bayern Monaco, dovrà essere operato e starà fuori tre mesi. Verso la sfida di Champions contro la Juventus, gli unici centrali a disposizione di Guardiola sono Benatia e Tasci.