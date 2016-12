Bayern, Guardiola: "Giocare contro l'Atletico è sempre difficile"

In palio c'è la finale di Champions a Milano e Pep Guardiola, col suo Bayern, deve ribaltare l'1-0 in favore dell'Atletico Madrid: "Giocare contro le squadre di Simeone non è mai facile, ma non sono una squadra solo difensiva - ha spiegato in conferenza -. Recupererò Ribery e faremo una partita d'attacco, ma dovremo stare attenti a non concedere contropiedi". Per i tedeschi è la terza semifinale di fila: "Un orgoglio per noi".