Barça, Lucho incorona Pep: "E' il migliore al mondo"

Luis Enrique si ritrova di fronte Pep Guardiola . "Barcellona-Manchester City non è una sfida tra allenatori - ha commentato Lucho - Saranno i giocatori a deciderla. Guardiola ha un impatto bestiale sul gioco di squadra. Per me è il miglior allenatore contemporaneo sul piano offensivo. Mi piace l'idea di poter battere un amico". Messi giocherà dal 1': "E' sempre una grande notizia il suo ritorno. Sulla fascia o tra le linee ci dà diverse opzioni".

I due grandi amici si erano ritrovati faccia a faccia nell'edizione di due anni fa, nella semifinale Barcellona-Bayern Monaco. Allora, il ritorno a casa del figliol prodigo Guardiola fu un flop (3-0 per i catalani che ipotecarono la finale). "La squadra che affrontiamo domani non ha nulla a che vedere con quella che abbiamo battuto due anni fa - ha spiegato Luis Enrique - . Giocatori diversi e soprattutto un allenatore diverso che ha un’influenza bestiale sul modo di giocare delle sue squadre. Uno che ha cominciato a imporre le sue idee già nelle amichevoli estive".



Al Camp Nou si affronteranno due delle favorite alla vittoria finale. "Sappiamo che hanno nel possesso palla una delle armi più pericolose e che in attacco possono far male. Per un appassionato di calcio non ci può essere partita più bella".



Luis Enrique ritrova la MSN e può contare sull'11 migliore. "Sergi Roberto e Jordi Alba si allenano con noi da diversi giorni e sono recuperati".