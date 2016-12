Bangkok, poco spazio per i campi da calcio: li costruiscono a L

Lo spazio nei quartieri di Bangkok è poco, ma le persone sono tante. Sono molti i ragazzi che amano lo sport ed è per questo che i campi a forma irregolare sono sempre pieni. Costruiti dalla società AP Thai, sono incastrati fra i palazzi, a forma di L o di U, e attirano sempre più persone. Nonostante i portieri non si vedano e correre in contropiede sia piuttosto difficile, l'amore per il calcio oltrepassa tutte le barriere.