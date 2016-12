Atletico, Simeone: "Fatta la gara che volevamo"

Diego Simeone si gode la preziosa vittoria contro il Bayern Monaco, ma non abbassa la guardia in vista del ritorno all'Allianz Arena. "Abbiamo fatto la partita che volevamo, specialmente nel primo tempo, con molta pressione - ha spiegato a "Premium Champions" -. Loro hanno fatto meglio nel secondo tempo: hanno avuto la possibilità di pareggiare, ma per fortuna non ci sono riusciti. Un gol è poco, per questo non ho esultato".