Arrivano Thohir e Zangh Jindong: per la Juve e De Boer

L'inizio è stato dei peggiori, ma Frank De Boer sembrava avere la fiducia incodizionata della società. Nelle ultime ore qualcosa, però, sembra essere cambiato perché il ko contro l' Hapoel Beer Sheva non è piaciuto proprio a nessuno nell'ambiente nerazzurro. Si parla già di un possibile esonero in caso di pesante sconfitta contro la Juve. A Milano sono attesi Thohir e Zhang Jindong : per la sfida alla Juve e per capire, appunto, cosa non funziona nella guida tecnica.

Il tecnico scelto da Thohir per il dopo Mancini ha esaurito tutto il suo credito in quattro partite, due sconfitte, un pareggio e una vittoria. Dopo la figuraccia europea la sua panchina si è fatta traballante e l'esonero non è una cosa impossibile. Infatti l'Inter ha una via d'uscita a un prezzo ragionevole dal contratto triennale firmato un mese fa. Con 1,5 milioni di euro il Gruppo Suning saluterebbe De Boer. Domenica c'è la Juve e in caso di un'altra pesante sconfitta... Anche se cambiare il terzo allenatore nell'arco di 40 giorni avrebbe davvero poco senso.



Circolano già i nomi dei possibili sostituti:Capello ha il profilo giusto per rilanciare la squadra e anche in Cina gode di molto appeal, ma don Fabio di recente ha detto di aver chiuso la sua avventura da allenatore. Sulla lista anche Prandelli che è libero. Libero è anche Stefano Pioli.