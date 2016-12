Argentina, il ct Bauza: "Dybala può giocare alla Messi"

Le sue scelte fanno discutere (l'esclusione di Icardi, tanto per fare un esempio), le sue dichiarazioni possono ora aprire un dibattito interessante. In Argentina c'è un erede di Messi? C'è un giocatore che possa sostituire il fuoriclasse del Barcellona nell'immediato (visto l'infortunio) e sopratutto in prospettiva? Per Bauza, ct dell'Albiceleste, la rispota è sì: "Penso che per come è cresciuto - ha detto - uno come Dybala può giocare alla Messi".