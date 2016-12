Arbitri, 16. ma giornata: Torino-Juve affidata a Rocchi

E' Gianluca Rocchi l'arbitro designato per Torino-Juventus, derby in programma domenica alle ore 15. Roma-Milan, altro big match che si giocherà lunedì alle 21, sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni mentre Sampdoria-Lazio (sabato, ore 20:45) è stata affidata a Carmine Russo. Per Inter-Genoa (domenica, ore 20:45) c'è Paolo Valeri, Cagliari-Napoli (domenica, ore 12:30) sarà invece arbitrata da Gianpaolo Calvarese.