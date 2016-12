Amichevoli: la Juventus si fa male a Marsiglia

La Juventus esce con le ossa rotte dal Velodrome di Marsiglia . Nell'ultimo test prima di affrontare la Lazio in Supercoppa italiana, i campioni d'Italia perdono 2-0 contro la squadra di Bielsa: decidono le reti di Alessandrini (35') e Barrada (83') , con i bianconeri che giocano tutta la ripresa in dieci a causa dell'espulsione di un nervoso Lichtsteiner. La nota dolente per Allegri è l'infortunio di Khedira , che esce in barella per un sospetto stiramento.

Allegri concede fiducia al tandem d'attacco Mandzukic-Morata con Pereyra a loro supporto nel ruolo di trequartista; c'è Marchisio in cabina di regia, in difesa prove di Supercoppa con Bonucci e Caceres centrali. Si capisce subito che sarà una serata difficile, perché all'8' uno scatenato Alessandrini colpisce il palo con un tiro-cross che sorprende la retroguardia bianconera ma non s'insacca. La Juve prova a scuotersi ma la gara si innervosisce, con tanti scontri a centrocampo e diversi accenni di rissa. La vera tegola per i bianconeri arriva al 25', quando Khedira si accascia al suolo toccandosi la coscia: sospetto stiramento, il tedesco esce disperato in barella.

La Signora accusa la botta psicologica e al 35' va sotto: Alessandrini calibra male il cross, la traiettoria è beffarda e scavalca un titubante Buffon. E' 1-0 per l'OM, che a partire dal 45' può sfruttare anche la superiorità numerica: un nervosissimo Lichtsteiner si fa infatti cacciare per proteste, la Juve resta in 10 per tutto il secondo tempo e Allegri ad inizio ripresa inserisce Padoin per Pereyra nel tentativo di controllare le folate della squadra di Bielsa. La frazione si apre con una notevole parata di Buffon su Mendy, che da distanza ravvicinata prova la deviazione ma trova la strada sbarrata dal numero uno della Nazionale.

La Juve soffre ma sembra avere una discreta solidità difensiva anche in dieci. E col passare del tempo la squadra cresce: l'ultima azione della gara di Pogba (il migliore tra i bianconeri) è una perfetta punizione a scavalcare la barriera che si stampa contro il palo. Alla lunga però i padroni di casa tornano a far male alla Juve: all'83' Barrada chiude i conti con un preciso destro al volo su rinvio scriteriato di Isla. Finisce 2-0 per il Marsiglia, la Juve si lecca le ferite e complica la preparazione in vista della Supercoppa Italiana: appuntamento sabato a Shanghai.