Amichevoli: il Torino piace, sua la Eusebio Cup

Al Toro l'Eusebio Cup, Benfica ko ai rigori I granata di Mihajlovic battono il Benfica 6-5 dopo i calci di rigore, alzano al cielo di Lisbona la Eusebio Cup e onorano la memoria del grande Torino. Allo stadio Da Luz una clamorosa papera di Gomis forza Vives all'autorete all'11', ma al 32' una gran punizione all'incrocio di Ljajic riequilibra la contesa. Equilibrio e occasioni nella ripresa, ai rigori segnano tutti tranne Lindelof che spara sulla traversa. Trofeo ai granata. Sfida all'insegna delle leggende allo stadio Da Luz: il Benfica ricorda Eusebio e i tanti trofei vinti con la 'Pantera nera', il Torino invece commemora con il popolo lusitano la grande formazione scomparsa nel tragico incidente di Superga. Ma è anche l'occasione per il primo test vero per la squadra di Mihajlovic: esame superato a pieni voti. E' un Torino che sfrutta meno il possesso palla dalle retrovie rispetto all'era Ventura, ma sembra più compatto e micidiale nelle ripartenze.

E pensare che la partita comincia malissimo per i granata: all'11' Gomis, scelto come titolare da Mihajlovic al posto di Padelli, esce in maniera pessima su una rimessa laterale e nella carambola Vives mette nella propria porta per anticipare gli avversari. Il Toro però non si scompone e macina gioco, dietro Maksimovic è una roccia e al 32' Ljajic pareggia i conti con una perfetta punizione che s'insacca all'incrocio. Non impeccabile, nell'occasione, nemmeno il portiere del Benfica Paulo Lopes.

Ripresa ricca di emozioni, il Torino ha due grosse occasioni per passare in vantaggio con lo scatenato Maxi Lopez e con Molinaro. Nel finale viene fuori il Benfica, che colpisce un palo clamoroso al 90' con l'inzuccata di Luisao. Si va ai calci di rigore: i primi cinque di entrambe le squadre vanno a segno; poi Gaston Silva spiazza Julio Cesar (subentrato a Lopes) mentre lo svedese Lindelof spara sulla traversa. Il Torino vince la Eusebio Cup, la stagione granata comincia sotto i migliori auspici.