Altro che Champions! Cristiano Ronaldo si riposa al sole

A meno di una settimana dalla finale di Champions League in programma a San Siro tra Real Madrid e Atletico, Cristiano Ronaldo ha deciso di regalarsi un po' di relax nel primo dei due giorni liberi concessi da Zidane. Domenica il portoghese ha postato su Instagram uno scatto che lo immortalava sdraiato sul divano di casa, all'aria aperta, sotto il caldo sole di Madrid. Qualche ora di svago per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista di un derby che vale più di una stagione.