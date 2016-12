Altafini: "Higuain alla Juve? Sono contento, almeno ora non sono più io core 'ngrato..."

Il trasferimento di Higuain dal Napoli alla Juve ricorda a molti la storia di Josè Altafini, che nel 1972 lasciò i partenopei per trasferirsi in bianconero con Zoff: "Sono contento perché Higuain mi sostituirà presto - dice l'ex centravanti a Radio Capital -, ora sarà lui core 'ngrato e non io". Altafini è certo che il trasferimento del Pipita renderà la Signora imbattibile, almeno in campionato: "Ora farò l'abbonamento al campionato di basket o di pallavolo, ormai sarà inutile vedere la Serie A".