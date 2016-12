Totti regala la sua maglietta ad Ancelotti

17:52 - Nonostante ci sia il clima a ricordare che al Natale manchino ancora diversi mesi, Totti prima dell'amichevole contro il Real Madrid dona a Carlo Ancelotti la sua maglia autografata prima di dichiarare il Real la sua seconda squadra da sempre. Regalo solo prima dell'amichevole, perché in campo il numero dieci giallorosso non ha fatto sconti al tecnico italiano e ha deciso il match con una rete.

In una sera il capitano della Roma ha regalato maglia, magie in campo e, perché no, consigli agli ideatori della terza maglia del Real. Chi ben comincia...