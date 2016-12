Totti, omaggio a Zanetti: "Rimarrai nella storia del calcio, sei una leggenda"

22:14 - Alla vigilia dell'ultimo match di Zanetti a San Siro, in programma sabato sera contro la Lazio - Totti ha voluto mandare un messaggio speciale al capitano dell'Inter: "I calciatori come Javier non sono soltanto giocatori-simbolo o bandiere che rappresentano una società per tanti anni, ma sono anche veri campioni che rimarranno nella storia di questo sport per il comportamento, per la professionalità e ovviamente per l'attaccamento alla maglia".

Totti ha voluto omaggiare Zanetti con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del capitano giallorosso: "Pupi, un abbraccio forte e grazie per quello che hai fatto nei confronti del calcio mondiale, sei una leggenda per tutti noi".