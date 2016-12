Torino, Ventura: "L'Europa è una grande gioia"

10:18 - Dopo la vittoria contro lo Spalato, Ventura si gode la conquista dei gironi di Europa League. "Abbiamo giocato bene per 60-70 minuti, creando occasioni incredibili. Poi se non segni è normale soffrire", ha spiegato. "Se pensiamo a tre anni fa, oggi vediamo il Torino entrare in Europa dalla porta principale - ha aggiunto -. E' una soddisfazione per tutti, per i tifosi, per la città che oggi hanno popolato e popoleranno lo stadio".

"Sono soddisfatto per la prima parte della partita, un po' meno per gli ultimi 20 minuti: possiamo migliorare", ha proseguito il tecnico granata. "L'Europa a 66 anni? Abbiamo riportato la voglia di tifare, di sentirsi orgogliosi di questi colori - ha aggiunto -. Poi dopo tante partite fatte, penso più alla soddisfazione per i miei giocatori".

Ora però testa al campionato: "Adesso pensiamo a domenica, sempre però con la voglia di mettersi in discussione. Contro l'Inter una partita difficile, sarà una verifica importante: sono contento di giocarmela perché così andremo a capire pregi e difetti della squadra".

Infine una battuta su Cerci: "Non so se andrà via o resterà. Se dovesse partire, ci faremo venire delle idee".