Torino, Cerci non convocato per l'Europa League

01:08 - Non figura il nome di Alessio Cerci tra quelli convocati da Giampiero Ventura per la sfida di Europa League del Torino contro lo Spalato di giovedì sera. Tra i 19 granata manca, quindi, l'ala e questo pare essere un ulteriore segnale della sua partenza. Il Milan è in forte pressing e l'incontro di martedì tra Urbano Cairo e Adriano Galliani è servito proprio a sancire una sorta di patto di mercato tra le parti.

LA LISTA DEI CONVOCATI

PORTIERI: Gillet, Padelli.

DIFENSORI: Bovo, Darmian, Gaston Silva, Glik, Jansson, Maksimovic, Molinaro, Moretti, Vesovic.

CENTROCAMPISTI: Benassi, El Kaddouri, Nocerino, Vives.

ATTACCANTI: Barreto, Larrondo, Martinez, Quagliarella

Nella lista UEFA per questo impegno contro lo Spalato è stato inserito Marko Vesovic al posto dell'infortunato Ruben Perez.



VENTURA: "VERIFICA IMPORTANTE"

Giampiero Ventura nella conferenza stampa della vigilia: "Per noi si tratta di una verifica importante che deve confermare la nostra crescita. Sappiamo che affronteremo delle difficoltà perchè l'RNK Spalato è una squadra molto organizzata e che possiede individualità molto interessanti. Il risultato è importante, ma in questo momento non rappresenta la priorità: a me preme maggiormente la crescita della squadra. Se noi vogliamo emergere, se abbiamo l'ambizione di volerci ritagliare uno spazio di un certo tipo dobbiamo saper superare difficoltà di questo tipo. Il Toro va a giocarsela su ogni campo e sarà così anche domani sera".