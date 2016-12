Tifosi Juve in rivolta: insulti ad Allegri

10:22 - I tifosi Juve non hanno proprio preso bene l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Un buon numero di ultras si è riunito oggi davanti a Vinovo per manifestare tutto il proprio disappunto. Dal dissappunto, però, si è passato in un amen agli insulti. Così quando è arrivato il pullman della squadra è scattata la protesta: "Allegri uomo di m..." e "Allegri non lo vogliamo". Cori anche pro Conte: "Antonio Conte senza di te non andremo lontano. Antonio Conte nostro capitano". L'avventura di Allegri alla Juve non è iniziata nel migliore dei modi.