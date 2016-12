Allegri, la fidanzata insultava la Juve

19:05 - Dopo il sì alla Juve, alcuni tweet di Lady Allegri imbarazzano il nuovo tecnico bianconero. Nel 2012 Gloria Patrizi si scagliava contro la Vecchia Signora senza usare giri di parole e ora i suoi cinguettii al veleno sono tornati d'attualità. Roba pesante, come testimoniano le immagini spuntate sul Web a distanza di due anni. La Patrizi, infatti, ha chiuso il suo profilo Twitter, ma la Rete non dimentica. All'epoca Allegri allenava il Milan ed era in lotta per lo scudetto proprio con gli uomini di Conte. Chi avrebbe mai immaginato di vedere Max un giorno sulla panchina della Juve? E invece...