Tavecchio e il nuovo ct: "Al momento è Gianni Rivera"

18:50 - Carlo Tavecchio sarà il nuovo presidente della Federcalcio. E a Roma, nel corso dell'assemblea della Lega Dilettanti di cui è presidente, ha ufficializzato la sua candidatura alla poltrona di n.1 della Figc, dopo il via libera ottenuto dalla Lega di A, da quella di B e ovviamente dalla sua.

Le sue parole, davanti alla platea, presenti anche Beretta (Lega di A), Franco Carraro e tutti i dirigenti del calcio italiano.

"I vecchi, i giovani. E' vero, ho 71 anni. Che cosa devo fare? Devo ammazzarmi? Ho fatto di tutto, direttore di banca, sindaco, ho dovuto fare compromessi, ma adesso no, nel calcio non ne faccio. Non voglio diventare il più ricco del cimitero, non sarò un Re Travicello. Questo è un Paese addormentato, io ho voglia di fare e di tenere sveglia la gente, il calcio è da salvare, bisogna mettere a posto i bilanci, bisogna sentire dentro l'orgoglio di essere italiani. Lo dico anche a chi veste la maglia azzurra: occorre sentire il fuoco, dentro".



GLI SCHIERAMENTI

Quella che poteva essere una contesa elettorale, così, rimane soltanto un ipotetico confronto, anche se si è superato -dopo qualche decennio- il malinconico esito elettorale del candidato unico. Ferma restando l'idea che alla fine, Albertini possa ritirare la sua candidatura.

La presa di posizione dei club di Serie A (18 per Tavecchio, 2 per Albertini), ha deciso le sorti elettorali, dopo che la Serie B, fino a martedì neutrale, si era schierata con Tavecchio, che dalla sua ha già la larghissima base elettorale della Lega Dilettanti, di cui è presidente. Per quanto riguarda i numeri, il futuro presidente può contare sul 65-70 per cento dei voti a favore.

IL NUOVO CT? "RIVERA"

A proposito del ct, poi, Tavecchio se la cava con una battuta. "La stampa italiana è preoccupata perché dobbiamo fare l'amichevole con l'Olanda, ma chi ci mando il 6 settembre? Ci mando Rivera! Occorre prima pianificare l'operazione, il commissario tecnico deve essere una scelta ragionata". I candidati sono due. Antonio Conte, cui Tavecchio aveva dedicato belle parole la scorsa settimana. E Roberto Mancini.

"Non ho mai visto Conte se non in televisione, quello delle Marche, Mancini, l'ho visto allo stadio perché sono interista. Con quello del Friuli, Guidolin, non c'ho mai parlato. Mi trovo in questo bordello", ha aggiunto Tavecchio parlando del possibile sostituto di Prandelli, sulla panchina dell'Italia, dopo aver detto che, se sarà eletto presidente della Figc, manderà Rivera in panchina in occasione dell'amichevole con l'Olanda di settembre.

"Il ct non deve essere solo il commissario tecnico, deve essere il supervisore di tutta la filiera, dall'Under 15 all'Under 21. Se ci saranno persone grandi e disponibili che capiranno le esigente federali noi saremo qui".