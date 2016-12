Elezioni Figc, la Serie A appoggia Tavecchio

22:14 - Carlo Tavecchio sarà il prossimo presidente della Figc. Dopo l'Assemblea di giovedì, infatti, l'ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha ottenuto a maggioranza anche l'appoggio dei club di Serie A. "C'è stata ampia convergenza sulla candidatura di Tavecchio, abbiamo diciotto firme su venti" ha ha subito rassicurato il presidente della Lega Maurizio Beretta. I due voti contrari sono arrivati da Juventus e Roma.

Agnelli, in disaccordo, ha messo le cose in chiaro: "Per coerenza non sarò consigliere federale, lavorerò in Lega per mettere nelle migliori condizioni i consiglieri federali. Se riusciremo a realizzare almeno la metà delle cose nel programma nel giro di un anno e mezzo saremo felici. Le primarie? Sono una provocazione. Mi farebbe piacere che ci fosse una vera elezione generale. Sarebbe vera democrazia. Sui contenuti è il presidente Beretta che deve esprimersi. Ci piacerebbe un meccanismo non partitocratico, no ai delegati, ma per avere un approccio alla democrazia ci vorrebbero le primarie per aprirsi a un confronto democratico. Contano i contenuti, non chi li porta avanti".Tavecchio a questo punto è certo di trionfare nelle elezioni del prossimo 11 agosto. Prima di aver ottenuto l'ok da parte della Serie A, anche B, Lega Pro e Dilettanti avevano scalto di appoggiarlo. Allo sfidante Demetrio Albertini, invece, rimangono vicini calciatori e tecnici. In Consiglio Federale, per la Lega di A, andranno Lotito (Lazio) e Pozzo (Udinese). Nel corso dell'Assemblea sono stati nominati pure i nuovi consiglieri: Agnelli, Angelomario Moratti, Campedelli, Cognigni e Zamparini. Membri della Lega Serie A nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Mutualità Generale per gli Sport professionistici a squadre saranno: Andrea Agnelli, Tommaso Giulini e Maurizio Setti.