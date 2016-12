Roma, Rudi Garcia: "Quest'anno siamo più forti"

16:26 - Rudi Garcia ha parlato alla vigilia della sfida d'esordio in campionato contro la Fiorentina. Il tecnico è convinto che la squadra sia migliorata: "Volevamo due giocatori per ruolo e li abbiamo - ha detto - Il gruppo sarà la nostra forza". Garcia non è preoccupato dalla cessione di Benatia ("Abbiamo altri giocatori di carattere") e vede Manolas come "il difensore del futuro". Non manca una battuta su Destro: "E' importante, non solo per i gol".

Quale obiettivo per la Roma quest'anno?

Ho sentito cosa si è detto, sembra si sia passati da euforia a pensieri negativi negli ultimi giorni. Abbiamo problemi, come tutte le squadre. Vogliamo superare queste cose, non possiamo essere come tifosi e stampa: moi giocatori e staff dobbiamo tenere la barra dritta su due certezze: forza del gruppo e regalare felicità ai tifosi. Possiamo farlo



Oggi la Roma è più forte dell'anno scorso?

Sì, abbiamo una rosa più ampia. Dobbiamo giocare molte partite, 22 prima di Natale. Ora abbiamo due giocatori per ruolo, sabato non ci saranno alcuni giocatori ma ho almeno delle scelte ancora da fare. Poi avremo 15 giorni per aspettare il ritorno di alcuni



Giudizio tecnico su Manolas? E' pronto per domani?

Lui dice sì, è forte, tecnico veloce e ha già giocato ad alto livello. E' il difensore del futuro per noi, non gioca da tre settimane e può essere un problema. E' convocabile, ma dopo comunque avremo sette partite di fila



Quanto è difficile tenere il gruppo in questo momento?

Non difficile, il gruppo non vede l'ora di iniziare. Le amichevoli servono ma non c'è niente come una gara ufficiale



Perché fare acquisti in difesa se la Roma era la miglior difesa l'anno scorso?

Sono qui per rispondere a domande sulla partita, non farò mai paragoni con la squadra dello scorso anno. E' una buona Roma, con nuovi giocatori che devono adattarsi velocemente e possono farlo. Ciò che conta è la voglia della squadra. La gara di sabato è ideale, la Fiorentina ha un atteggiamento di gioco positivo, offensivo.



La Roma è già pronta per due giocatori come Iturbe e Gervinho che hanno pochi compiti difensivi?

Gervinho sicuramente, Iturbe è nuovo ma sta crescendo molto. Ha una voglia tremenda, è andato in campo correndo come un pazzo. Sono contento del suo atteggiamento, magari sbaglia ma riuscirà in altre perché ha un talento immenso. Deve tenere la sua creatività ma sapere anche che ci sono atteggiamenti difensivi da tenere. Poi ci sono Borriello, Florenzi, Ljajic e Sanabria. In attacco siamo tranquilli. Per la Champions possiamo giocarcela, saremo un'outsider



Capitolo cessioni

Non è normale che il mercato chiuda dopo l'inizio del campionato, non si può andare avanti così. Basterebbe chiudere il mercato prima dell'inizio e sarebbero tutti più contenti



E' preoccupato dall'assenza di Strootman e Benatia sotto il profilo del carattere?

Ho tanti giocatori che hanno carattere, non solo De Rossi e Totti ma anche Castan e De Sanctis. Non sono preoccupato, quando torneranno Maicon e Strootman saremo ancora più forti sotto il profilo mentale ma anche i giovani hanno fame. L'hanno dimostrato all'Olimpico contro il Fenerbahçe: è quello che mi aspetto da loro, lo sanno, non devono mollare neanche un secondo. Può succedere di tutto, ma dobbiamo dare tutto in campo



Su Salih Uçan

E' un giovane di talento, per prima cosa deve imparare la lingua. Poi sarà sempre più importante per il nostro centrocampo



Per lei Destro resta?

Non parlo di mercato, qualcosa ha detto Pallotta. Mattia è sicuramente un giocatore importante, non solo per i gol: gioca in Nazionale e migliorerà ancora. Lui è un giocatore sottovalutato anche dal punto di vista personale, è un ragazzo d'oro, può aiutare i compagni e la squadra.



Cosa pensa del mercato della Juve? Sarà una corsa a due?

La Juve non ha perso nessuno e ha preso Evra e Morata. Il campionato italiano è particolare, qui non ci sono una o due grandi squadre ma di più. Spero che ci sia una lotta a più di due, per i tifosi e gli spettatori sarà interessante. Spero solo che finiremo in Champions alla fine della stagione



Lo scorso anno disse che voleva vedere in campo lupi incavolati. Li vedremo anche quest'anno?

Quando si fanno delle buone cose è umano mollare un po'. Io devo fare in modo che i giocatori abbiano sempre fame, la voglia di vincere la devono trasmettere in campo perché è lì che vengono i risultati



Che tipo di preparazione ha fatto?

Abbiamo fatto una preparazione tarandoci con il tour Usa. Ma non è un problema, le grandi squadre hanno grandi impegni. Ora pensiamo solo a vincere domani, poi sarà quella con l'Empoli la gara più importante. La Fiorentina ha vinto dieci amichevoli su undici, nessuno può sapere se è una squadra pronta per il campionato. Meglio essere pronti domani, avremo subito una risposta.



Dalla Francia arriva la notizia di Rabiot... Lei preferirebbe tenere i giovani?

Mi sembra una domanda sul mercato, io voglio tenere tutti i giovani perché penso sia buono per loro allenarsi e migliorare con noi.