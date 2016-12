Roma, la promessa di Totti: "Via il gelato per lo scudetto"

15:08 - Tutti per Rudi Garcia e tutti per lo scudetto. A partire da capitan Totti che, parlando a "Roma radio", ha scherzato sulla rincorsa al titolo a tre giorni dall'esordio in campionato: "A cosa sarei disposto a fare a meno per lo scudetto? Dipende a cosa devo rinunciare. La Nutella? Facciamo il gelato per un anno". Intanto Walter Sabatini sta lavorando per regalare al tecnico almeno un altro giocatore: Basa, obiettivo principale, è vicino.

Ma andiamo con ordine e partiamo da Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Aspettative per la nuova stagione? Spero siano positive, cercheremo in tutti i modi di ripeterci, anche se non è semplice, cercheremo di fare cose belle e positive".E ancora: "Da quando ho cominciato è cambiato il fatto che purtroppo sto invecchiando - sottolinea - ma il calcio resta la mia passione, il mio divertimento, è tutto. Sono contento di quello che ho fatto, anche se prima c'era più divertimento, ora è differente. Oggi in campo il gioco è più fisico, meno tecnico, purtroppo sono cambiate tantissime cose, prima mi divertivo di più. La voglia, però, c'è sempre, altrimenti non starei qui, ho ancora voglia di giocare e divertirmi, e quando non ci sarà più la passione sarò il primo a mettermi da parte".

E chissa' che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, Totti non decida di raccontare la sua vera storia in giallorosso. "Nella Roma in 23 anni sono cambiate tante cose: presidenti, allenatori, giocatori. Ho visto passare di tutto, potrei scrivere un libro, magari lo farò". Intanto, però, continuerà a guidare in campo una Roma: "I nuovi giovani? Le impressioni sono buone, ma sappiamo tutti che a questa età bisogna rimanere con i piedi per terra, crescere con tranquillità e serenità, ma dipende anche dal loro atteggiamento - conclude Totti -. Il calcio, come dicevo, è cambiato, anche i giovani di prima non sono come quelli di oggi. Ai miei tempi si stava più sull'attenti, adesso si prendono un po' più di spazio".

Dal campo al mercato, dove il padrone incontrastato è Walter Sabatini. Il ds sta provando a chiudere per Basa, il giocatore chiesto a gran voce da Garcia e le chiacchierate con il Lilla, escluso dalla Champions, sembrerebbero essere a buon punto. Non basta, però, perché sfruttando gli ottimi rapporti con il River Plate anche Balanta è diventato un obiettivo sensibile. La campagna acquisti della Roma non è insomma ancora finita. Tutto per regalare a Garcia una squadra da scudetto.