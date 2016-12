Roma, Garcia: "Grande carattere contro il Real"

10:12 - "Contro il Real Madrid mi è piaciuto il carattere della squadra". Rudi Garcia è molto soddisfatto dell'atteggiamento della sua Roma contro il Real. "Mi è piaciuta la capacità dei ragazzi di saper soffrire nel primo tempo per avere poi la ricompensa nella ripresa". Ma questa Roma dove può arrivare? "Quest'anno in Champions se superiamo il girone sarà una bella cosa. L'ho detto e lo ripeto per noi la priorità sarà il campionato".

L'amichevole di lusso col Real è stata l'occasione per Garcia di mettere minuti nelle gambe in molti titolari della Roma: "Abbiamo previsto di allungare i tempi di gioco. Solo per Miralem era previsto di uscire all’intervallo e fare un'ora massimo perché è solo la seconda partita per lui ed infatti quelli che hanno giocato tutta la partita lo hanno fato bene sul piano fisico”.



Prima del match Garcia si è reso protagonista di un lungo colloquio con Ancelotti: "Adesso posso parlare con Carlo in italiano. Lui non è solo un grande allenatore ma è anche una persona per bene, mi piace il suo modo di allenare. Abbiamo parlato anche di questo, che si sente che la sua squadra lo segue, l’ho visto tutta la stagione scorsa e per me è una qualità preziosa per un allenatore". C'è stato anche un accenno di rissa tra Keita e Pepe per vecchie ruggini mai sopite: "Posso solo dire che quello che ha fatto Pepe non è l'atteggiamento di un campione".



Sugli obiettivi: "Vogliamo finire il più in alto possibile in campionato e sappiamo che avremo tante difficoltà a farlo perché ci sono molte squadre importanti e il fatto di essere l'outsider in campionato vuol dire che c'è almeno una favorita. Io voglio finire in alto e sopratutto raggiungere la qualificazione in Champions". Il tecnico francese si sofferma poi sul neo-acquisto Iturbe, apparso in crescita: "Si è impegnato molto questa sera, c'è molto lavoro da fare sia perché è giovane sia perché deve inserirsi nella squadra. E' solo per questo che dobbiamo lasciare a Manuel il tempo necessario per trovare la sua espressione migliore". E sabato in Guinness Cup ci sarà il derby italiano con l'Inter: "Quella contro i nerazzurri sarà più una gara di Serie A che una di Champions come potevano essere quelle con Manchester e Real Madrid".