Premier: clamoroso tonfo del Chelsea, il Sunderland fa il colpo

12:02 - Clamoroso scivolone del Chelsea. I Blues perdono 2-1 in casa contro il Sunderland ultimo in classifica e fanno un regalo inaspettato al Liverpool capolista, che domenica può volare a +5 in caso di vittoria in casa del Norwich. Eto'o al 12' illude i padroni di casa, ma i Black Cats ribaltano il risultato con Wickham (18') e Borini, autore del 2-1 su rigore all'81'. Per Mourinho si tratta della prima sconfitta casalinga in Premier sulla panchina del Chelsea.

Nelle 77 precedenti partite di campionato da allenatore dei Blues lo Special One non aveva mai conosciuto la sconfitta. Lo stop contro il Sunderland arriva nel momento meno opportuno e potrebbe compromettere la corsa al titolo. Un ko che al 12' sembrava impossibile dopo la zampata vincente di Samuel Eto'o sull'angolo battuto da Willian. Invece il Sunderland ha trovato subito l'1-1 con Wickham, già autore di una doppietta nel 2-2 contro il Manchester City, e ha completato la sua rimonta con Fabio Borini, freddo dal dischetto dopo il fallo di Azpilicueta su Altidore sanzionato con il rigore dal direttore di gara. L'italiano dà una grossa mano al "suo" Liverpool, visto che il cartellino dell'ex romanista è ancora di proprietà dei Reds. Con i tre punti conquistati il Sunderland sale a quota 29 e si rilancia nella corsa salvezza: il Norwich quartultimo ora è distante solo tre punti.

In precedenza, tutto facile per il Tottenham nel lunch match. Gli Spurs battono 3-1 il Fulham e si portano a casa tre punti d'oro nella corsa a un posto in Europa League. Ad aprire le marcature ci pensa Paulinho al 35'. Passano due minuti e il Fulham trova il pari con Sidwell. L'1-1 immediato non deprime i padroni di casa che ritrovano il vantaggio con Kane al 48' e chiudono i conti al 62' con Kaboul. Nelle altre gare di giornata, lo Swansea passa 2-1 a Newcastle con una doppietta di Bony, mentre il Crystal Palace si impone 1-0 in casa del West Ham. Finiscono in parità Aston Villa-Southampton (0-0) e Cardiff-Stoke (1-1).