West Ham, il ventenne Tombides non ce l'ha fatta: ucciso dal cancro

18:30 - "Dylan è morto con la famiglia al suo fianco, dopo aver coraggiosamente combattuto la malattia per tre anni". Queste le parole scelte dal West Ham per annunciare sul proprio sito la morte dell'attaccante ventenne Tombides. Il giovane australiano dal 2011 lottava contro un cancro ai testicoli che però, non gli ha impedito di esordire in Coppa di Lega contro il Wigan nel 2012. Gli Hammers rispetteranno un minuti di applausi prima del derby con il Crystal Palace.

L'annuncio della morte di Tombides da parte del West Ham sul proprio sito ufficiale: "Dylan è morto con la famiglia al suo fianco, dopo aver coraggiosamente combattuto la malattia per tre anni. Nonostante i trattamenti a cui è stato sottoposto, ha sempre colpito compagni e allenatori per la sua positività e l’approccio professionale al calcio e agli allenamenti...mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto".