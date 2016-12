Napoli, per Higuain forte contusione alla tibia destra

12:25 - "Forte trauma contusivo alla tibia destra". Questo l'esito degli esami cui si è sottoposto Higuain domenica mattina presso la clinica Pineta Mare di Napoli, dopo la botta rimediata in Inter-Napoli. Il Pipita era accompagnato dal dottor D'Andrea membro dello staff medico azzurro. L'attaccante argentino ha già fatto terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Per la finale di Coppa Italia di sabato può farcela.

Solo una contusione, dunque, per Higuain: confermata di fatto la prima diagnosi di sabato sera. Allontanata la paura, in casa Napoli si tira un sospiro di sollievo: l'uscita del Pipita dal campo in barella aveva fatto temere il peggio. Nonostante il rientro da Milano a Napoli nella tarda notte, alle 9 l'attaccante argentino era già in una clinica vicino al centro sportivo di Castelvolturno per effettuare gli esami. Ora dovrà bruciare i tempi per essere a disposizione di Benitez per la sfida contro la Fiorentina, che vale la Coppa Italia.